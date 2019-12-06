國際評級機構惠譽將匯控（0005）長期發行人違約評級（IDR）由「AA-」下調至「A+」，並將其維持在負面觀察名單（Rating Watch Negative）中。此外，惠譽同時將匯控的生存能力評級（Viability Rating）下調至「a+」，此前則為「aa-」。匯控的短期違約評級（Short-Term IDR）則維持在「F1+」。

惠譽表示，此次下調顯示了該機構對於匯豐銀行的商業模式、策略執行及盈利前景方面的意見。惠譽認為，匯豐的國際網絡令該行在專營權、商業模式及全周期（through-the-cycle）盈利方面均能與其他大行產生差異。但該行早前下調集團及美國的盈利目標，並擬於明年2月發布一份重組計劃，試圖改進其在美國及歐洲業務的盈利弱勢。惠譽認為，這顯示匯豐的全球業務具有不穩定性。

另外，匯豐計劃將業務重心繼續轉移至快速增長的亞洲區。惠譽認為，雖然料此舉對盈利有支持作用，但匯豐的資產負債表將會因此而更多地處在波動的經營環境中，未來該行亦極可能在香港及歐洲面對挑戰時，需要付出大筆的重組開支。

惠譽續指，因英國脫歐帶來的不確定性，將繼續維持匯控在負面觀察名單。而若英國最終無協議脫歐，將會對匯豐的核心市場之一帶來巨大的干擾，屆時極可能為匯控帶來「負面展望」的評級。

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