日前被LVMH收購的知名珠寶品牌Tiffany＆Co.公布第三季業績，期內盈利按年下跌17.0%至7840萬美元（約6.1億港元），每股盈利65美仙，淨銷售收入為10.1億美元，主要由於美國銷售下跌4%，以及香港銷售大跌49%所影響。

集團指出，亞太區第三季淨銷售額按年表現持平，其中可比較銷售按年下跌2%，首三季計淨銷售下跌1%，可比較銷售就跌3%。管理層認為，年初至今的跌幅主要來自外幣匯兌的影響，以固定匯率計，第三季及年初至今的淨銷售額均升3%，可比較銷售額則升1%。集團指出，表現反映中國表現的雙位數增長，不過由於社會事件，第三季香港淨銷售大跌49%，首三季計仍跌27%。

集團首席執行官Alessandro Bogliolo表示，對近日LVMH的收購感到十分興奮，正等待獲得相關批準，期待成為LVMH的一分子。

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