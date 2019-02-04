友邦（1299）今日宣布，推出「智遊保」單次旅遊保險，保險共分三種不同計劃，分別為「精選計劃」、「智選計劃」及「至尊計劃」，設有個人及家庭保障選擇，保障期由1日至180日，並提供市場首創的「錯過離港航班」及「延伸保障至現有疾病」保障。在該計劃下，受保人一旦因罷工、惡劣天氣或突發路面情況等原因，而錯過離港航班，將可獲賠償；若受保人在旅途因哮喘、糖尿病、高血壓及過敏症等現有病復發，亦可獲賠償。

另外，「智遊保」計劃除了覆蓋所有外遊警示級別，以及18歲以下受保人可享醫療費用之全數保障之外，潛水或登山遠足亦不設深度高度限制。計劃另設額外自選保障，亦提供市面較罕見的「海外結婚及攝影」保障。而投保後，受保人可隨時透過AIA「友聯繫」流動應用程式，於出發前更改保障期，及延長保障期。

友邦香港企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭女士表示，「智遊保」單次旅遊保險體現以客戶為中心的理念，推出市場首創的保障，更涵蓋多種旅遊突發事項，為客戶帶來更強更廣的保障，以彌補市場現有旅遊保險產品的不足。

記者：葉子晴

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