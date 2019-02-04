中美貿易協議氣氛向好，先有美國總統特朗普稱與中國的磋商「進展順利」刺激港股今早高開128點，而午後中國商務部亦公布排除部分美國大豆、豬肉關稅，大市升幅進一步擴大至303點或1.16%，高見26520點，收市升281點或1.07%，報26498點，成交金額768億元，較上日增加14.74%；國指升85點或0.83%，報10407點。

受貿易談判進展利好，加上憧憬明年後年iPhone 出貨量上升，瑞聲（2018）升8.97%，收報61.95元，是升幅最大的藍籌，連帶另一手機設備股舜宇（2382）亦升5.71%，收報138.7元。

兩隻藍籌逆市下跌，煤氣（0003）跌0.27%，收報14.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。另一下跌藍籌為中石化（0386）跌0.23%，收報4.35元。

中國商務部排除部分美國大豆、豬肉關稅，萬洲（0288）升4.94%，收報8.28元。萬洲今早曾跌最多1.3%，見7.78元，其後倒升最多6.2%，高見8.38元。

其他貿易股方面，申洲國際（2313）升1.89%，收報108元；創科實業（0669）升1.92%，收報60.95元。

代理任天堂Switch 的騰訊（0700），連升第二日，收市升1.7%，收報335.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。同時，午後成交金額亦大升至52.3億元，超越阿里巴巴（9988），成為全港成交金額最高的股份。

今早獲高盛唱好的阿里巴巴，午後升幅擴大至最多2.9%，高見198.1元，全日收市升2.6%，報197.5元。高盛首次覆蓋阿里巴巴港股，予未來12個月目標價252元，較上日收市價192.4元，有30.9%的潛在升幅。

人行今早進行3000億人幣MLF操作，淨投放1125億元，內銀、內險、內房向上。內銀股方面，工行（1398）升1.09%，收報5.55元；建行（0939）升1.45%，收報6.29元；交行（3328）升1.38%，收報5.16元；中行（3988）升1.29%，收報3.15元。內險股方面，平保（2318）升0.56%，收報89.8元；中人壽（2628）升1.82%，收報20.1元。內房股方面，潤地（1109）升0.14%，收報35.3元；碧桂園（2007）升1.27%，收報11.14元；中海外（0688）升1.12%，收報27.2元。

今早復牌的安樂工程（1977），低開8.6%後，持續向下，收報0.92元，跌11.5%，最多曾挫12.5%，成交金額704萬元。安樂工程今早復牌，昨晚公布指，競爭事務委員會人員帶同兩份搜查令到公司旗下「安樂機電設備」調查，指其涉嫌觸犯競爭條例。

昨日發盈警的港鐵（0066）遭瑞銀下調目標價至47.7元，以反映盈利預測被調低，收市升1.38%，收報44.15元。

澳門輕軌氹仔線下周二開通，濠賭股向上，金沙中國（1928）升1.77%，收報37.4元；銀娛（0027）升2.25%，收報52.25元。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升0.57%或151點，表現最佳的是瑞聲，累計升幅12.84%，其後為舜宇、中生（1177），分別升8.1%及5.1%；而表現最差的是信置（0083），累計跌幅為2.9%，其後為長和（0001）、中電（0002），分別跌1.97%及1.18%。

國指過去5個交易日累升1.02%或105點，表現最佳的是融創（1918），累計升幅7.6%，其後為吉利（0175）及申洲，分別升4.9%及4.6%；而表現最差的是新奧能源（2688），累計跌幅為4.29%，其後為中交建（1800）、中國建材（3323），分別跌2.9%及2.12%。

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