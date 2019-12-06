港鐵（0066）昨發盈警後，高盛今日發報告指，盈警提到，撇除近日香港社會不穩的影響，公司仍預計今年核心盈利有所增長，情況合乎該行的預期，亦勝過部分市場的預期，港鐵今年將錄得純利大跌。

高盛指出，今次港鐵的全年盈利增長指引，對持續至12月的社會活動有一定緩衝，不過該行留意到，港鐵在12月2日起已恢復正常營業時間，亦重申有意維持漸進式派息政策。該行預計，港鐵今年核心盈利按年仍可增長4%至117億元，當中有69億元來自鐵路相關、物業租務等，37億元就來自物業入帳。

該行相信，盈警公告有助紓緩市場對公司盈利表現的憂慮，以及近日社會不穩對未來派息比率的影響。由於現時仍不確定社會事件會否持續下去，該行由現金流分析，相信港鐵有足夠的可持續現金流，維持其漸進式派息政策。

同時，高盛認為，香港社會不穩在未來數月趨向穩定，公司的鐵路業務亦快速復蘇，其車站及租賃物業業務主要由本地市場主導，訪港旅客趨勢的影響較細，該行未來會對此維持審慎看法。

該行指出，目前港鐵股價較資產淨值折讓16%，較歷史平均值低一個標準差，重申其「買入」的投資評級，目標價54元。