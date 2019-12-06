恒指升179點，收報26396點，成交金額360億元。特朗普指中美貿易談判進展順利，12月15日關稅或出現變數，消息刺激港股上升。阿里巴巴（9988）升2.8%，手機設備股強勢，舜宇（2382）、瑞聲（2018）及丘鈦（1478）升幅介乎3.8%至8.3%。手機相關股份亦強勢，芯片股華虹半導體（1347）連日飈升後今早再揚6.2%。

早年熱炒電動車電池原材料鈷，但近年電動車銷量一般，鈷價持續大跌，洛陽鉬業（3993）股價亦跟隨。不過，市場對於未來數年新能源汽車需求轉趨樂觀，洛鉬今早亦出現向上突破。

需求方面，《新能源汽車產業發展規劃（2021至2035年）》徵求意見稿，當中提到要完善新能源汽車購置稅等稅收優惠政策，改善分類交通管理及金融、保險等支持措施。意見稿並提出，到2025年全國新能源汽車的新車銷量佔比要達到25%左右，相對於2018年全國共銷售2810萬輛汽車，當中130萬輛為新能源汽車，佔整體汽車銷售約4.6%，未來數年將出現爆炸式增長，對鈷的需求會相當殷切。短期而言，特斯拉已在上海建廠並即將投產，明年大眾亦將在華啟動兩個純電動車生產工廠，均會推動電動車電池需求。

供應方面，全球最大的鈷礦生產商嘉能可在年底關閉其Mutanda鈷礦。該礦去年產量達27,000噸，集團管理層披露有意停產至少兩年，有機會改變供過於求的市場格局。去年全球鈷礦供應為14萬噸，而鈷礦的顧問公司Darton Commodities Limited估計，明年鈷礦需求為12萬噸，Mutanda完全停產，市場供需會趨於緊張，鈷價也應聲上升，較低位反彈39%。

要留意，洛鉬今年也曾鈷價處於低位增持資源，近期就宣佈收購印尼華越鎳鈷30%股權。當鈷價上升，洛鉬的爆發力也更強。

走勢上，洛鉬由低位2元水平開始回升，近3至4個月主要在2.5元至2.8元水平徘徊整固，今早出現向上突破，熟真熟假仍有待確認，但從基本因素來看有條件步入上升周期。