因應美國徵收關稅，信佳早已因應客戶要求，其越南新廠房已於今年初投產，而為進一步滿足受影響美國客戶及新客戶需要，10月亦已額外在越南再租用6000平方米的廠房以作生產之用，公司主席吳自豪表示，新生產線料明年1月可投產。

現時信佳在東莞及越南的產能分別佔三分之二及三分之一，吳自豪解釋主要視乎客戶是否受關稅影響去決定在哪生產。財務總監周思碩則指，每一輪關稅都會有客戶受影響，而本月15日將新徵的3000億美元餘下貨值關稅，公司亦已一早與受影響客戶部署，除了新增越南廠房去滿足他們，部分亦在徵稅前提早生產及出貨。

吳自豪亦表示，未來會繼續視乎情況擴大越南廠房投資，或者會直接買地建廠。他透露，越南的直接生產成本較東莞低一半，但計入物流、外派人員等等，成本會再高一些，不過因越南廠主要以自動化工序為主，故不用太多勞動力。

公司主力的電子業務上，首席科技總監吳民卓表示，自從10月加強其客戶兼投資合作伙伴Mobilogix的合作後，公司在物聯網業界的聲譽有所提升，亦有業內企業主動與公司談生意，有望成為公司新客戶。

記者：陳子凌

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