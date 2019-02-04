美國總統特朗普稱與中國的磋商「進展順利」、「正與中國進行非常好的磋商」，港股高開128點後，升幅最多擴大至258點或0.98%，高見26475點，半日升179點或0.69%，報26396點，成交金額360億元；國指升55點或0.54%，報10377點。

受貿易談判進展利好，加上憧憬明年後年iPhone 出貨量上升，瑞聲（2018）升8.27%，收報61.55元，是升幅最大的藍籌，連帶另一手機設備股舜宇（2382）亦升5.11%，收報137.9元。

其他貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.14%，收報7.8元，是跌幅最大的藍籌；申洲國際（2313）升1.32%，收報107.4元；創科實業（0669）升0.67%，收報60.2元。

代理任天堂Switch 的騰訊（0700），連升第二日，半日升1.52%，收報335元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

9隻藍籌逆市下跌，其中，中移動（0941）跌0.34%，收報59.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

高盛首次覆蓋阿里巴巴（9988）港股，未來12個月目標價252元，較上日收市價192.4元，有30.9%的潛在升幅，刺激阿里半日股價升2.8%，報197.8元，成交金額18.8億元，為成交金額榜首。其後為騰訊17億，第三位則是小米（1810）的11.6億元，小米半日升2.3%，報9.28元；而另一同股不同權的美團（3690）亦排第7，成交金額6.47億元，半日升1%，報103.3元。

人行今早進行3000億人幣MLF操作，淨投放1125億元，內銀、內險、內房向上。內銀股方面，工行（1398）升0.73%，收報5.53元；建行（0939）升0.48%，收報6.23元；交行（3328）升0.39%，收報5.11元；中行（3988）升0.32%，收報3.12元。內險股方面，平保（2318）升0.62%，收報89.85元；中人壽（2628）升1.82%，收報20.1元。內房股方面，潤地（1109）升0.43%，收報35.4元；碧桂園（2007）升1.09%，收報11.12元；中海外（0688）升0.74%，收報27.1元。

今早復牌的安樂工程（1977），低開8.6%後，持續向下，半日收報0.95元，跌8.6%，成交金額427萬元。

昨日發盈警的港鐵（0066）遭瑞銀下調目標價至47.7元，以反映盈利預測被調低，半日升1.49%，收報44.2元。

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