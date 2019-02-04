天風證券分析師郭明錤指，受益於5G升級、新外觀設計與更佳產品組合，預期iPhone出貨量在2020與2021年分別同比成長約6%與8%，即按年增長至2.05-2.1億與2.2-2.5億部，供貨商普遍可望顯著受益，5G相關與光學行業在未來2年內將有最顯著成長。

郭明錤指，明年將有5款新iPhone，上半年推出iPhone SE 2，下半年推出的4款iPhone更支援5G，並用上高通X55數據晶片。iPhone SE2 Plus將有5.5或是6.1吋全螢幕設計，但取消Face ID 臉部辨識，Touch ID將會與側邊電源按鍵整合。

鏡頭方面，下半年新款iPhone，5.4吋為雙鏡頭、6.1吋OLED iPhone則配備3鏡頭+飛時測距ToF鏡頭，6.7吋OLED iPhone 也將有3鏡+ToF高規格。

瑞聲（2018）現報61.15元，升7.5%，其他手機設備股，舜宇（2382）升4.9%，報137.7元。

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