中美貿易磋商「進展順利」，港股今早高開83點或0.32%，報26300點，成交金額669億元；國指今早高開30點或0.3%，報10352點。

貿易股向上，瑞聲（2018）升2.25%，報54.45元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）升1.52%，報126.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；萬洲（0288）升1.28%，報7.92元；申洲國際（2313）升1.15%，報105.5元；創科實業（0669）升2.65%，報60元。

港交所（0388）跌0.49%，報246.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶「打骰」的安樂工程（1977）涉嫌犯法！上市未夠半年的安樂工程今早開市前停牌，集團昨晚發公告指，競爭事務委員會人員昨日帶同兩份搜查令到公司旗下「安樂機電設備」調查，指其涉嫌觸犯競爭條例。公司今早復牌。開市報0.95元，跌8.6%。

港鐵（0066）發盈警，經考慮社會動盪的影響及物業發展業務及其他業務的預期表現後，料2019年財年的基本業務利潤將按年減少。港鐵升0.46%，報43.4元。

中海外（0688）公布，11月份的合約銷售額為248.07億元，按年升13.1%﹔首11個月合約銷售額為3432.12億元，按年升25.8%。中海外升0.37%，報26.8元。其他內房股方面，潤地（1109）升0.86%，報35.2元；碧桂園（2007）升0.91%，報11.08元。

市場研究機構Sensor Tower估計，騰訊（0700）與動視暴雪開發的《Call of Duty Mobile》上架兩個月下載量超過1.72億次，遊戲總收入達到8700萬美元（約6.79億元）。騰訊升1.52%，報333.6元。

思捷環球（0330）發公告指，奢侈品牌Richemont的前主席Norbert Adolf Platt退任思捷獨立非執行董事。換言之未能遵守必須包含至少3名獨立非執行董事的規定。開市報1.64元，無升跌。

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