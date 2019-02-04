中美貿易磋商「進展順利」，美股向上，港股ADR則跌29點或0.11%，報26187點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報330.45元；匯控（0005）跌0.44%，折合報56.95元；建行（0939）跌0.44%，折合報6.17元。

今日焦點股份可留意：

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶「打骰」的安樂工程（1977）涉嫌犯法！上市未夠半年的安樂工程昨晚發公告指，競爭事務委員會人員昨日帶同兩份搜查令到公司旗下「安樂機電設備」調查，指其涉嫌觸犯競爭條例。公司今早復牌。

港鐵（0066）發盈警，經考慮社會動盪的影響及物業發展業務及其他業務的預期表現後，料2019年財年的基本業務利潤將按年減少。

中海外（0688）公布，11月份的合約銷售額為248.07億元，按年升13.1%﹔首11個月合約銷售額為3432.12億元，按年升25.8%。

市場研究機構Sensor Tower估計，騰訊（0700）與動視暴雪開發的《Call of Duty Mobile》上架兩個月下載量超過1.72億次，遊戲總收入達到8700萬美元（約6.79億元）。

思捷環球（0330）發公告指，奢侈品牌Richemont的前主席Norbert Adolf Platt退任思捷獨立非執行董事。換言之未能遵守必須包含至少3名獨立非執行董事的規定。

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