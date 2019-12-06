美國總統特朗普稱與中國的磋商「進展順利」、「正與中國進行非常好的磋商」，加上美國上周首次申領失業救濟人數減少10,000人至20.3萬人，低過預期的21.5萬人，而貿易逆差收窄至472億美元，低過前值的511億美元及預估的485億美元，其中，對中國的貿易逆差經過調整後為278億美元，為七個月低點。消息刺激美股向上，道指高開86點後，最多升95點，低位跌86點。

道瓊斯工業平均指數收漲28點，升幅0.11%，報27677點。標普500指數收漲4點，升幅0.16%，報3117點。納斯達克綜合指數收漲4點，或0.05%，報8570點。

蘋果升1.47%，報265.58美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而波音跌0.91%，報34568元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報265.58元，升1.46%，谷歌母公司Alphabet收市報1326.96元，升0.6%，亞馬遜收市報1740.48元，跌1.14%，Facebook收市報199.36元，升0.32%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報402點。德國DAX指數收跌0.66%，報13054點；法國CAC 40指數漲0.04%，報5801點；英國富時100指數收跌0.71%，報7137點。