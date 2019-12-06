恒指昨日升154點，收報26,217點，成交金額669億元。彭博社報道中美接近達成協議，美股反彈港股跟隨，但市場反應相當審慎。一來臨近年尾大家都收爐，二來貿易談判消息天天不同，每次一有好消息就高追已證明是輸錢最快方法，投資者反應冷淡很正常。接近年結，累積升幅已大的強勢股要小心有獲利回吐，一些接近低位或反彈漸成勢的股份可小注，中金（3908）可小注低吸。

彭博社引述知情人士報道，美中雙方對於第一階段貿易協議中將削減的關稅規模，已經更接近取得共識，第一階段協議除了包含削減關稅，也將包含如何確保中國將購買美國農產品。該人士又指新疆和香港法案並未影響貿易談判，美方官員預計可在死線12月15日前達成協議。商務部發言人高峰昨日重申，若達成首階段貿易協議，關稅應該相對下調。全球股市反彈但幅度相對有限，亞洲反應普遍一般，韓國股市先升後跌，港股也衝高後回落，幸A股強勢支撐尾市升幅再擴大。

臨近年尾 強勢股慎防獲利盤

強勢股普遍反彈，美團（3690）、平安好醫生（1833）、體育用品股、啤酒股等都有不俗升幅，當中美團回試100元關口支持位然後回升，同時北水繼續搶籌，已連續29日淨流入美團累計接近131億港元，是較佳的低吸博反彈選擇。但整體來看，強勢股升勢停不了屢創新高，但近日動力有所減弱，要小心年尾有獲利盤出現。

今年A股向好，但傳統上的「變倍器」券商股表現卻大落後。背後原因，一方面是佣金價格戰，另一個是股權質押仍然爆雷中。內地佣金以往高達0.25％，隨着一人多戶政策實施，券商均以減佣搶客，很多券商都降至0.1％，對不少券商盈收都有影響。由於0.1％相對於全球來說仍然偏高，例如美國就已是零佣金，市場對於券商股都比較審慎。此外，雖說A股表現不錯，但跑贏大市的股份還是少於一半，爆雷股也不斷出現，承做相關股份股權質押的券商就會出現損失，也打擊整個板塊的氣氛。

行業整合 龍頭券商終成贏家

內地仍有天量的券商經營中，行業大趨勢仍會整合，龍頭券商中長線始終會是贏家。大型券商為客戶提供理財、資產管理、對冲、公募基金等服務，亦可創造較佣金更穩定的收入，短期可支撐股價，筆者仍維持逢低吸納博反彈的策略。除中信証券（6030），另一龍頭中金亦可考慮。中金首三季純利約31.39億元（人民幣．下同），較去年同期升15.4%，每股盈利0.739元。期內，營業收入約111.94億元，較去年同期升13.8%，投資收益及公允價值變動損益約52.21億元，升45.4%，因客戶交易需求開展的場外衍生品業務規模增加，使得權益投資收益淨額增加，而匯兌收益升44%至約6.95億元，惟利息淨支出和信用減值損失分別增2.7倍和31%抵消部分增幅。

這份業績正好反映新型業務可抵消質押爆雷、佣金率下降的衝擊。中金股價近期回落至支持位，市帳率貼近1倍，可小注低吸博反彈。

[張兆聰 還看今朝]