思捷環球（0330）發公告指，奢侈品牌Richemont的前主席Norbert Adolf Platt為董事的決議案於今午舉行的股東大會上未能獲得通過，Platt因此退任思捷獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席，及審核委員會成員，並在股東週年大會結束時生效。

今日思捷舉行股東會，重選一眾董事，但重選Norbert Adolf Platt為董事的議案獲得64.58%的反對票數，贊成票只有35.42%。由於贊成票數少過50%，該決議案不獲通過為普通決議案。

Norbert Adolf Platt現年72歲，自2012年12月起為思捷的獨立非執行董事，於奢侈品行業擁有40年豐富經驗，由2004年10月至2010年3月期間曾為歷峰集團(Richemont group)行政總裁。

早在今年10月底，思捷另一位獨立非執行董事Alexander Reid Hamilton已宣布退任，並由，今日舉行的應屆股東大會結束時起生效，換言之集團的董事會有兩位獨立非執董同時退任，並未能遵守按港交所（0388）第3.10（1）條公司董事會必須包含至少3名獨立非執行董事的規定，另一方面思捷亦未能遵守上市規則第3.10（2）條規定，其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格。

思捷在公告中提到，董事會現正努力物色適合的人選，並將盡快在三個月內填補空缺，以符合上市規則的規定。而目前，思捷董事會中僅有兩名獨立非執行董事，分別為李嘉士及Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB。