由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶「打骰」的安樂工程（1977）涉嫌犯法！上市未夠半年的安樂工程今早開市前停牌，集團晚上發公告指，競爭事務委員會人員昨日帶同兩份搜查令到公司旗下「安樂機電設備」調查，指其涉嫌觸犯競爭條例。

公告指，競爭事務委員會懷疑「安樂機電設備」與其他公司在一項風冷式製冷機替換項目的設計及建造合同招標；以及自2015年11月起在香港簽訂的合同，觸犯香港法例第619章競爭條例第6（1）條下的第一行為守則。

競爭條例第6（1）條下的第一行為守則是指禁止反競爭的協議、經協調做法及決定。如某協議、經協調做法或業務實體組織的決定的目的或效果，是妨礙、限制或扭曲在香港的競爭，則任何業務實體不得訂立或執行該協議；不得從事該經協調做法；或不得作為該組織的成員，作出或執行該決定。

安樂工程續指，去年8月「安樂機電設備」獲邀就該合同向招標人提交標書，招標人於香港從事商業、住宅、工業、零售及酒店發展項目的物業發展商，「安樂機電設備」於去年9月就總額為1319.62萬元的該合同向招標人提交標書，其後獲招標人告知其合同招標未能成功。

安樂機電設備正尋求法律意見，並將配合競委會根據競爭條例可能作出的任何查詢。安樂工程表示，由於競委會的調查仍在進行中，董事會未有足夠資料評估有關調查對公司營運及財務狀況的潛在影響，並稱集團已制定有關員工遵守法律及投標程序的內部指引，絕不容忍或包庇任何違法或非法行為。

安樂工程停牌前報1.04元。

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