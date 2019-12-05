豐樹冀又一城可於明年首季局部或全面重開。

豐樹北亞商業信託公布，旗下九龍塘又一城商場在11月12日被破壞後，13日起已暫停營業，由於有多個地點需要維修，預計要在明年首季局部或全面重開，將會影響基金分派表現。

豐樹表示，又一城內多個樓層及地點都需要作重大恢復及維修工作，包括玻璃入口、扶手電梯等，豐樹已盡一切努力，盡快重新開放購物中心，亦與顧問及承建商緊密合作，冀於2020年首季可局部或全部重門，但仍需相關部門批准。又一城關門期間，將不會收取零售租戶的租金。

至於辦公室大樓，由於大堂同樣被破壞，11月13至25日已經關閉，期內不會向租戶收租租金，自11月26日起大樓已重新開放，亦恢復向租戶收取租金。

豐樹指出，由於每基金單位分派來自旗下投資組合的物業收入，根據現時的損失情況，預計由今年10月至明年3月底的每基金單位分派，將會較今年4月至9月底明顯減少。

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