本港經濟環境持續不明朗，中小企可謂舉步維艱。大新銀行（2356）銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，預期明年整體中小企信貸質素將會持平或現下行跡象，若公司信貸狀況較差，料影響該行的貸款審批進度；整體私人貸款方面，預料今年下半年表現或與去年同期相約，大致持平。

對於因立法會遲通過稅務寬減措施，市民收稅單時間被推遲，他表示，有關情況對該行稅貸生意沒有大影響，認為延遲繳稅期並非不用繳稅。至於政府昨日推出分期繳稅措施，他回應指目前僅為措施公布初期，會視乎情況再就業務的推進方針作研究。

因應中小企市場需求，尤其是飲食及零售業等，該行宣布推出多項中小企客戶優惠，當中包括商戶收賬「快應錢」貸款及中小企稅貸、「簡易快」開戶等服務。

他表示，「快應錢」適用於使用收賬機的商戶，只需提交6個月的信用卡收單紀錄，便可貸款最高100萬元，還款期3至18個月，審批金額則視乎客戶的信貸紀錄及還款能力；中小企稅貸的最高貸款額為200萬元及應繳稅款3倍，年息低至P-1.5%，還款期最長2年。

至於「簡易快」開戶，他表示，服務包括港元儲蓄及支票戶口，最優惠存款利息為1厘，開戶時間僅需最少2個工作天。

記者：溫藹紅