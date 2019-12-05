港鐵（0066）發盈警，經考慮社會動盪的影響及物業發展業務及其他業務的預期表現後，料2019年財年的基本業務利潤將按年減少。集團又提到，由於香港社會動盪，香港經常性業務已受到不利影響，並對2019財年香港經常性業務的淨利潤帶來負面財務影響合共約 16 億元。

若集團未有之前已公布有關紅磡事件及First MTR South Western Trains Limited所記入的撥備總額24.3億元，則2019財年基本業務利潤將高於2018財年。

集團指，今次是由於本港社會動盪，香港客運業務、香港車站商務以及香港物業租賃業務已受到不利影響，情況已導致服務的乘客量下跌；若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更換；以及為提升人手和保安水平以及提供租金優惠和寬減而產生的其他費用。

據港鐵公告，2019年7至11月的乘客量較2018年同期跌14.2%，為7.443億人次。

集團指，截至公告日尚未就截至今年底止的年度進行物業重估，故無法釐定 2019 年下半年的物業估值損益。

集團又提到，在考慮了集團的整體鐵路和物業業務後，認為集團的整體財務狀況保持穩健，目前建議維持公司現有的漸進式普通股息政策。

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