亞洲最大房託領展（0823）獲不少投資者視為穩定收息兼具長線升值潛力的投資工具，但反修例運動觸發的社會動盪持續近6個月，10月零售業總銷貨價值急跌，對於在本港擁有126個物業、零售面積達800萬方呎的領展有何影響？領展又如何應對挑戰？領展行政總裁王國龍近日出席論壇時表示，管理層過去沒有應對如此頻繁的社會運動經驗，初期的確帶來挑戰，但現已參考外國經驗制定不同方案，而近月就旗下商場購買保險的費用亦顯著增加。

本港10月零售按年急跌24.3%，當中珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌近43%最急勁，而超市貨品期內銷售額則逆市上升0.5%。截至9月底止，領展整體物業組合估值2200億元，當中香港零售商舖及停車場分別佔66.6%及17.0%（圖1）。在中期年報中，領展已引述本港政府統計處，指今年首3季必需品（包括超級市場及食品）及食肆銷售按年分別僅跌0.3%及3%，與非必需品期內銷售大跌9.1%比較，表現已屬較佳（圖2），而領展旗下商場有不少租戶屬超級市場及食肆；而中期年報亦提到，近年本港領有牌照的私家車數目增長持續高於泊車位數量（圖3），可見泊車位市場供不應求的情况加劇。

傳宵禁 曾參考泰國商場對策

受惠上述有利因素，截至9月底止半年，領展收益達53.32億港元，按年增長8.2%；每基金單位分派為1.4147元，按年亦增長8.3%。因此，即使面對本港零售銷售近月急跌的挑戰，領展股價今年以來先升後回，昨日收報78.65元，連同期內每基金單位分派2.8202元，仍為投資者帶來正回報。

王國龍上周二出席出席亞太區房地產領袖高峰會（MIPIM Asia 2019）時，分析是次社會運動對領展及本港整體社會發展的影響。他首先指出，從物業管理角度來說，領展管理層過去並沒有應對如此頻繁的社會運動的經驗，「過去每年才會有一兩次大型示威，但近月某段時間內幾乎每日均有抗爭活動，無疑為管理層帶來挑戰」。他續說，早前坊間有流言傳出，港府將會在全港或個別地區實施宵禁，禁制港人在晚上外出，故領展管理層就此曾進行研究，他更曾請教泰國朋友當地宵禁的經驗，做好準備若本港日後實施宵禁，領展也能妥善處理。

此外，部分示威者以暴力破壞個別商場表達不滿，即使領展旗下商場至今沒有直接受累，但近來就此購買保險時，保險費大幅增加，王國龍解釋：「近來領展商場保費開支的確有所上升，為甚麼會出現這情况呢？因為當我們就暴力破壞購買保險時，外國的承受方從BBC及CNN看到香港（商場被破壞）的情况，很自然要求更高的保險費，我們亦正在處理這問題。我甚至聽說，近來有人打算轉行賣保險，因為保費增長得實在很快。」

王國龍在領展中期業績報告則指出，本港自6月起持續社會動盪，對旗下商場造成不同程度的影響；在此時勢中，領展視保障顧客、商戶及前綫員工的安全及福祉為首要重任。領展期內盡力維持商場的營業時間，確保顧客仍可在商場內購物、用餐和進行社交聚會；儘管在極少數情况下，領展受附近地區公眾活動影響而不得不關閉部分商場，惟社區居民仍可在商場內進行聚會和日常活動。

年輕人融入社會 區選結果正面

隨着上月24日本港區議會選舉順利進行，近月緊崩的社會氣氛在過去一個多星期終於略為緩和。王國龍透露，他近日亦曾到訪巴黎，了解當地的最新情况，以認識當局如何應對去年11月爆發黃背心運動後的對策可以參考。法國總統馬克龍現年僅41歲，屬西方國家少數的年輕元首。王國龍指出，法國政府現屆內閣亦很年輕，不少部長只有30多歲，部分於黃背心運動後馬克龍改組內閣始加入，他形容：「現在法國政府便由這些年輕人來運作了。」本港是次區議會選舉亦有多名年輕人當選，他認為，「這代表年輕人走出來告訴我們（香港）需要甚麼做」，若能夠讓年輕人更好地融入社會，是一件正面的事情。

冀社會復元 港人佳節外出消費

王國龍總結，12月的聖誕節屬傳統重要節日，希望本港社會回復正常狀况，市民外出消費，旗下商場租戶亦可多做生意，抱著愉快的心情迎接新一竹的來臨。另外，他透露，領展日後亦會加大投資、提升旗下物業的公眾空間，令社區居民有更好的聚腳聊天場所，此舉並非單看投資回報，而是着眼於回饋社會。

明報記者 葉創成

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