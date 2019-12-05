市場研究機構Sensor Tower估計，騰訊（0700）與動視暴雪開發的《Call of Duty Mobile》上架兩個月下載量超過1.72億次，遊戲總收入達到8700萬美元（約6.79億元）。Sensor Tower指出，大部分收入來自10月份，涉約5500萬美元（約4.29億港元），而11月份則為3100萬美元（約2.42億元）。

Sensor Tower 表示，今年11月《Call of Duty Mobile》安裝量約2100萬，對比10月份則為1.46億。上述遊戲在美國尤其受歡迎，安裝量接近2850萬，佔全部下載量的16.6％；印度排名第二，安裝量為1750萬，佔約10.2％；巴西排名第三，安裝量為1200萬，佔約7％。

美國玩家佔《Call of Duty Mobile》總收入的最大份額，美國玩家花費超過3600萬美元（約2.81億港元），佔總額42％；日本是第二大消費國，支出超過1100萬美元（約8580萬港元），佔約13.2％；英國則以260萬美元（約2028萬港元）排行第三名。

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