【港股收市】恒指高開後回 收市升154點 貿易股向上 瑞聲升6.76%
文章日期：2019年12月5日 16:31
中美貿易談判憧憬，港股高開237點，但已成為全日最高位，最低升幅曾收窄至71點，午後中國商務部發言人高峰表示，達成首階段協議，應相應降低關稅，言論與早前官媒必須撤銷關稅不同，恒指升幅稍為擴大，貿易相關股亦擴大升幅。
港股收市升154點或0.59%，報26217點，成交金額669億元，較上日減少6.85%，成交跌至接近2019年11月20日的625.26億元的低水平；國指升67點或0.66%，報10321點。
瑞聲（2018）升6.76%，收報56.85元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）跌0.41%，收報244元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。舜宇（2382）升5.3%，收報131.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。
貿易股方面，萬洲（0288）升0.9%，收報7.89元；申洲國際（2313）升1.63%，收報106元；創科實業（0669）升2.31%，收報59.8元；瑞聲升6.76%；舜宇升5.3%。
星島（1105）公布，執行董事兼主席何柱國與潛在買家就潛在交易之磋商仍在進行，而何柱國亦未就潛在交易訂立任何正式或具法律約束力之協議。星島收報1.35元，跌2.87%。
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