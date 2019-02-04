【專屬優惠】花旗信用卡客戶於HKTaxi及HKTVmall享簽賬優惠
文章日期：2019年12月5日 16:03
花旗公布，旗下信用卡客戶可享有專屬簽帳優惠迎接聖誕，可在應用程式HKTaxi及香港電視（1137）旗下HKTVmall，透過使用其信用卡簽帳，最多獲475元優惠劵。
HKTaxi聯同花旗推出「Citi Pay with Points 憑分消費」服務，信用卡用戶即日至明年1月31日，在HKTaxi繳付車資時，可直接使用信用卡積分抵銷車資，過程中不需要離開該平台，花旗信用卡客戶在食買玩行體驗的同時，可減低乘車支出。如果客戶在HKTaxi登記花旗信用卡為付款方法，並抵銷50元或以上的簽帳，首2次可享有25元優惠劵，第3次就有2張25元優惠劵，最多享有125元HKTaxi優惠券。
另外，花旗信用卡用戶在今日起至12月31日，在HKTVmall消費滿500元或以上，再輸入指定優惠碼「C50CITI」，可獲50元優惠券一張。另外，今起至2020年1月31日，用戶在HKTVmally買滿100元或以上，成功憑積分抵銷100元或以上的簽賬，每次可享50元優惠券一張，每位客戶最高可賺取300元優惠券，需在未來7次消費，透過花旗信用卡簽帳時使用。
記者：蕭嘉聰
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