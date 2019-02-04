花旗公布，旗下信用卡客戶可享有專屬簽帳優惠迎接聖誕，可在應用程式HKTaxi及香港電視（1137）旗下HKTVmall，透過使用其信用卡簽帳，最多獲475元優惠劵。

HKTaxi聯同花旗推出「Citi Pay with Points 憑分消費」服務，信用卡用戶即日至明年1月31日，在HKTaxi繳付車資時，可直接使用信用卡積分抵銷車資，過程中不需要離開該平台，花旗信用卡客戶在食買玩行體驗的同時，可減低乘車支出。如果客戶在HKTaxi登記花旗信用卡為付款方法，並抵銷50元或以上的簽帳，首2次可享有25元優惠劵，第3次就有2張25元優惠劵，最多享有125元HKTaxi優惠券。

另外，花旗信用卡用戶在今日起至12月31日，在HKTVmall消費滿500元或以上，再輸入指定優惠碼「C50CITI」，可獲50元優惠券一張。另外，今起至2020年1月31日，用戶在HKTVmally買滿100元或以上，成功憑積分抵銷100元或以上的簽賬，每次可享50元優惠券一張，每位客戶最高可賺取300元優惠券，需在未來7次消費，透過花旗信用卡簽帳時使用。

記者：蕭嘉聰

其他報道：

【進軍印度】平保5.5億領投印度汽車科技公司

【修例風波】金融界的黃與藍

【有片：選股王】電子產品需求回暖 瑞聲、建滔積層板可小注

【長毛狙擊】山東高速金融︰認購1.25億元佳兆業7.5厘一年期票據

【仍在磋商】星島：何柱國洽售股權的磋商仍在進行

【港股午市】恒指半日升幅收窄至86點 舜宇升3.61%

【有片：金匯測市王】央行放鷹油價爆升 加元強勢再回歸

【反修例】趙國雄：市民表達意見是為港好 相信不會動搖香港根基

【專欄】李曉佳：港航同是假港資或變「亞視永恒」

【上調權重】富時羅素上調阿里巴巴投資權重至74%