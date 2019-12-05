平保（2318）宣布，其其海外投資機構平安全球領航基金，聯同紅杉資本和高瓴資本，領投印度汽車科技公司CarDekho達7000萬美元(約5.46億港元)的D輪融資，是平保在印度的首次風險投資。

CarDekho是印度領先的汽車科技公司之一，已成功將印度汽車生態圈實現數字化轉型，並透過購買汽車及使用過程中協助客戶積極追求擁有個人出行空間的願景。CarDekho目前在印度、印尼和菲律賓經營業務，並營運多個印度領先的汽車網站，例如CarDekho.com、Gaadi.com、ZigWheels.com、BikeDekho.com、InsuranceDekho.com和PowerDrift.com。

平安全球領航基金董事總經理兼首席運營官Donald Lacey表示，汽車服務是平安「金融+ 生態」戰略的核心之一，基金對CarDekho在印度的業務表現感到驚歎，尤其是他們能成功推出各種符合汽車買家需求的金融服務。

CarDekho首席執行官兼聯合創始人Amit Jain則表示，透過今次融資，會繼續加強本土和國際的業務，並積極朝著成為印度最大的個人出行企業邁進。