任職14年的前交通銀行香港首席經濟及策略師羅家聰，因發表與政府及中方立場背道而馳的言論而被交行要求離職，事件令人關注金融圈的政治生態環境，在過去半年的社會風波中正逐漸發生變化。

《彭博》報道指，在不同的金融企業中，個人政治觀點如今已經有了新的意義，對這種變化反應最強烈的是中資國有金融公司。有在香港一家中資經紀公司從事後台工作的受訪者表示，部門負責人表明，如果員工參加支持民主的抗議活動就會被解雇；該公司亦派員工參加撐警集會。該受訪者指，自己曾想辭職，卻發現困難重重，因為多數職位空缺都是中資公司提供。

另一名於本港中資投資銀行工作的受訪者則稱，公司多數高層都公開譴責抗議活動，並強烈支持內地，而在香港生活多年，較基層的管理者往往持更溫和立場，雖然譴責暴力行為，但支持示威者擁有遊行權利；至於公司中後台工作人員以香港本地人為主，他們通常對抗議者表示支持。而該受訪者因為兩邊都不想得罪，所以會小心翼翼地只在辦公室外，才會與最親密的同事談論抗議活動。

還有在中資證券公司任職的受訪者直言，自己是公司內少數支持抗議活動的人之一，但因擔心被內部舉報，當同事討論抗議活動時，他會保持沈默。他又指，一些同事已經因為在社交媒體上發表與中國不一致的言論而被舉報到位於內地的公司高層那裡。

另一方面，外資金融機構在這問題上可能還未太嚴重，但也難獨善其身。報道指，花旗集團香港辦事處一些親北京員工和親民主派同事的交往比以前有所減少，只不過多數情況下這樣的意見分歧還沒有干擾到日常工作。

摩根大通據指有一位來自內地的員工，被拍攝到在中午對一群示威者高呼「我們都是中國人」後遭到毆打。據一名知情人士透露，摩根大通幾位職員曾經向上司口頭抱怨該被打員工的行為，而自從抗議活動開始以來，摩根大通的內地員工和香港本地員工之間，溝通變得比以前要少。

花旗集團發言人回覆表示，花旗「重視多樣性和包容性，這不僅指性別或種族多樣性，還代表思想多樣性。我們尊重具有不同觀點的個人，我們的員工和客戶也尊重這種多樣性」。摩根大通一位女發言人則回應稱，公司員工「來自社會各個階層，有許多不同的背景，並繼續相互支持」。

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