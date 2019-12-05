中國山東高速金融集團（0412）發補充公告，指早前集團認購了Champion Union Limited發行之本金額1.25億美元票據，借款人為佳兆業（1638），該票據的利率為7.5厘是參考公司自彭博BVAL定價系統取得之擔保人集團及其他具類似業務規模之中國房地產發展商發行之一年左右到期之優先無抵押債券之市場收益率而釐定。

公司又指，經考慮佳兆業集團的信貸評級、銷售合約價值及綜合資產淨值逾400億元，2018年純利逾30億元等，認為訂立認購協議屬公平合理，且符合股東及公司之整體利益。

早前，多次踢爆「謎網股」的獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb本周二（12月3日）曾公開質疑中國山東高速金融集團認購的該筆1.25億美元票據是間接貸款，並指公司無披露的公開發行人正是內房佳兆業（1638）旗下子公司。

Webb質疑，佳兆業最近以年利率11.95％發行一隻4年期債券，但中國山東高速金融集團卻僅從發行人佳兆業獲得7.5％的收益，質疑當中存在利差及巨大利差的原因？及到底票據背後誰屬，以及是否有獲佳兆業提供抵押品等。

文末又提到，今次票據的安排行為交行（3328）旗下的子公司，亦即交銀國際資產管理。

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