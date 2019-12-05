【港股午市】恒指半日升幅收窄至86點 舜宇升3.61%
文章日期：2019年12月5日 12:19
憧憬中美首階段貿易協議於12月15日前達成，港股跟隨美股向上，恒指今早高開237點，已成為半日高位，其後升幅收窄至最低71點，半日收市升86點或0.33%，報26148點，成交金額358億元；國指升40點或0.39%，報10294點。
中美貿易憧憬下，舜宇（2382）升3.61%，收報129.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；蒙牛（2319）跌0.66%，收報29.95元，是跌幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.42%，收報59元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
貿易股普遍向上，萬洲（0288）跌0.26%，收報7.8元；申洲國際（2313）升1.53%，收報105.9元；創科實業（0669）升1.71%，收報59.45元；瑞聲（2018）升2.72%，收報54.7元；舜宇升3.61%。
花旗唱好內房股，認為2020年銷售額同比增13%，內房股個別發展，潤地（1109）升1%，收報35.25元；碧桂園（2007）跌0.18%，收報10.96元；中海外（0688）跌0.19%，收報26.65元。
油價反彈，石油股向上，中海油（0883）升1.08%，收報11.28元；中石油（0857）升0.56%，收報3.56元；中石化（0386）升0.23%，收報4.34元。
富時羅素稱，對阿里巴巴（9988）當前股權結構進行評估之後，將阿里巴巴在富時羅素指數中的可投資權重由55.17%提高至74.31%，本月23日開市時生效。阿里巴巴半日升1.64%，報192.1元。
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