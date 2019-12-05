周一下午，空運牌照局突然向香港航空狠下最後通牒，講明若滿足不到兩大條件，就會在本周六「釘牌」。一時間大家都在討論港航結業，那買了機票的市民怎樣辦？但有航空界朋友即同筆者說，結業與否還要拭目以待。怎料當晚港航的實際大股東海航即發通告，說獲國家開發銀行牽頭向海航提供40億元人民幣貸款，資金將用於「下屬航空公司經營支出」。昨天港航主席侯偉又向員工發信，指已有「初步形成滿足規管要求的資金注入方案」，港航是生是死，仍有待揭盅。

海航繞過基本法 成話事人

國開行已不是第一次出手救港航，早在今年1月港航有一筆達5.5億美元的債券到期，按當時港航手頭現金根本不足償還，在快要違約當頭，有消息指國開行出手提供再融資，為港航解圍。國開行直屬國務院，根據官網介紹，它的存在是要「為國民經濟重大中長期戰略發展服務」。為何香港特區這家表面是由香港人做主要股東的航空公司，竟然兩度獲國家頭號政策性銀行照顧？只要你在香港活得久，原因是甚麼？你應該懂的。

港航和原本的香港快運，名副其實是假港資怪胎，背後實質由內地的海航集團控制。根據基本法，港府只會批准在香港註冊並以香港作為主要營業地的航空公司取得營運牌照並享用香港航權。4年前，空運牌照局就以捷星香港實際上由澳洲的捷星集團控制，不符合「以香港作為主要營業地」的理由，拒絕發出牌照。同樣道理，海航集團總部在內地，根本不符合在香港經營航空公司的要求。但曾蔭權年代的港府「隻眼開隻眼閉」，容許海航用複雜的多重控股方式，透過台前的蒙建強及鍾國頌等人頭，來實質地控制港航與快運。從國泰（0293）今年年初公布與海航達成收購快運的協議及海航一方與鍾國頌的訴訟鬧劇，就可以看到海航怎樣繞過基本法的規定，成為香港航空公司的話事人。

具戰略價值 海航何須屈就

論業務，港航原本都是大好人家，去年上半年仍賺逾2億。偏偏背後的真正「阿媽」大使，遇上財困，過去一年如江河日下。早前傳有財團願做港航白武士，但根據手頭有的資料，港航有一筆相信是等同借錢給海航的金融產品，為數達57億元，到底海航是還還是不還，你做白武士都會非常關注。而且經過近幾個月停航線、員工放無薪假、閒置飛機沒維修等，港航這品牌恐怕已爛透。而且對海航來說，深知手上這張牌有「國民經濟重大中長期戰略」，那又何須屈就他人，維持這種狀態隨時可繼續做提款機。

港航這幕令人想起亞視，當年又是一位不符合《廣播條例》資格的內地富豪，利用香港人頭操作亞視，結果不斷處於「關台、熄燈」的邊緣，拖拖拉拉好幾年。港航員工今天如無意外應可取得11月的人工，比起亞視拖欠兩個月人工還可以繼續營運，港航版的「亞視永恒」可能只是剛剛開始。

[李曉佳 財經澡堂]