憧憬中美首階段貿易協議於12月15日前達成，港股跟隨美股向上，恒指今早高開237點或0.92%，報26300點，成交金額21億元；國指今早高開98點或0.96%，報10352點。

藍籌股大多向上，長建（1038）升2.94%，報54.25元，是升幅最大的藍籌，唯一下跌的是神華（1088）跌0.93%，報14.98元，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。騰訊（0700）升1.52%，報333.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

憧憬中美貿易協議於月中達成，貿易股方面，萬洲（0288）升1.28%，報7.92元；申洲國際（2313）升1.15%，報105.5元；創科實業（0669）升2.65%，報60元；瑞聲（2018）升2.25%，報54.45元；舜宇（2382）升1.52%，報126.5元。

天瑞水泥（1252）指，集團控股股東李留法及其配偶李鳳孌旗下的「煜闊有限公司」，已質押集團1.3億股，以換取一筆總額為2.33億元的有期貸款融資的抵押，所質押的股份佔公司已發行股份總數約4.42%。以昨日天瑞水泥收市價每股7.12元計，所質押的股份約值9.26億元。開市報7.12元，無升跌。

瑞風新能源（0527）公布擬折讓16%，以配售價0.25元配股，集資淨額4400萬元。開市報0.3元，無升跌。

雅居樂（3383）公布，首十一個月累計合約銷售額為1092.1億元人民幣，按年升22.6%﹔11月份的合約銷售額為88.8億元人民幣，按年跌17.6%。開市報10.9元，升1.1%。

合景泰富（1813）首十一個月累計合約銷售額為769.11億元人民幣，按年升29%﹔11月份的合約銷售額為86.31億元人民幣，按年升32.5%。開市報9.2元，升0.6%。

花樣年（1777）首十一個月累計合約銷售為305.1億元人民幣，按年升20.1%﹔11月份的合約銷售額為40.9億元人民幣，按年升1.2%。開市報1.29元，無升跌。

佳源國際（2768）公布，首十一個月累計合約銷售額為253.641億元人民幣，按年升41%﹔11月份的合約銷售額為31.685億元人民幣，按年升32%。開市報2.97元，無升跌。

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