【開市焦點】美股反彈 港股ADR升137點
文章日期：2019年12月5日 08:40
憧憬中美貿易協議於月中達成，美股反彈，港股ADR升137點或0.52%，報26199點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.76%，折合報331.09元；匯控（0005）升0.18%，折合報57.1元；建行（0939）升0.3%，折合報6.19元。
今日焦點股份可留意：
憧憬中美貿易協議於月中達成，留意貿易股。
天瑞水泥（1252）指，集團控股股東已質押集團1.3億股，以換取一筆總額為2.33億元的有期貸款融資，質押股份佔已發行股份約4.42%。以昨日天瑞收市價每股7.12元計，質押股份約值9.26億元。
瑞風新能源（0527）公布擬折讓16%，以配售價0.25元配股，集資淨額4400萬元。
雅居樂（3383）公布，首十一個月累計合約銷售額為1092.1億元人民幣，按年升22.6%﹔11月份的合約銷售額為88.8億元人民幣，按年跌17.6%。
合景泰富（1813）首十一個月累計合約銷售額為769.11億元人民幣，按年升29%﹔11月份的合約銷售額為86.31億元人民幣，按年升32.5%。
花樣年（1777）首十一個月累計合約銷售為305.1億元人民幣，按年升20.1%﹔11月份的合約銷售額為40.9億元人民幣，按年升1.2%。
佳源國際（2768）公布，首十一個月累計合約銷售額為253.641億元人民幣，按年升41%﹔11月份的合約銷售額為31.685億元人民幣，按年升32%。
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