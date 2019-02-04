美國總統特朗普表示與中國談判進展非常順利，而較早前彭博亦引述消息人士稱中美仍在向達成貿易協議靠攏，據報美方預測協議有望在12月15日前達成。道指高開131點，最多曾升224點，收市升幅收窄。

道瓊斯工業平均指數收漲146點，升幅0.54%，報27649點。標普500指數收漲19點，升幅0.64%，報3112點。納斯達克綜合指數收漲46點，或0.55%，報8566點。

高盛升1.74%，報215.94美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而波音跌0.92%，報348.84元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報261.74元，升0.88%，谷歌母公司Alphabet收市報1318.94元，升1.86%，亞馬遜收市報1760.69元，跌0.52%，Facebook收市報198.71元，跌0.05%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.19%，報403點。德國DAX指數收漲1.17%，報13140點；法國CAC 40指數漲1.27%，報5799點；英國富時100指數收漲0.42%，報7188點。