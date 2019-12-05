恒指昨天再次考驗8月延伸至今支持位。恒指低開319點曾經反彈，升上26,191點受阻急回，最多跌396點，低見25,995點，之後再次嘗試高位，都未能企穩，以近低位收市，收報26,062點，跌328點或1.25%；國指跌0.98%。大市成交偏淡僅719億元，低於60天平均半成。

多陽燭收市 具承接力

大市普遍下跌，據《明報》港股數據庫，升跌比率19比81，但沽壓不大；跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為39比61，不少股份高於開市價呈陽燭收市，大市具承接。行業方面，同樣沒有明顯沽壓，本報數據庫追蹤的30個行業，內房跌近2%表現已經最差，其次的地產相關、本地金融、建築及材料，跌幅小於1.5%。

山東黃金招金未言重拾升軌

行業全線下跌，金屬及礦石幾乎無升跌的表現跑贏一眾行業，但行業只有兩成股份上升；金礦股山東黃金（1787）、招金（1818）跟隨金價及避險情緒升溫而上漲，惟該兩股從下半年低位附近出現反彈，將重拾升軌是言之過早。

新能源、公路鐵路、燃氣供應各有約四五成股份上升，屬偏好行業。日前再次提到的信義光能（0968），即市調整後再闖高位，昨創出新高；另一環保新能源股海螺創業（0586）繼續於30元高位上整固，強勢股並未有受到大環境影響。

宇華中線呈超買 未宜高追

強勢教育股宇華（6169）也逆市創52周新高，跑贏一眾行業；不過，該股中線已超買，回吐壓力料增，除非有貨小注加碼，否則未宜高追。之前強勢的教育股新東方在線（1797）、東方教育（0667）經過大幅調整後，近日於低位有支持，但未確認再度轉強。相比下，希望教育（1765）近兩個月拾級向上，升幅溫和，現水平更為可取。

希望教育專注職業教育，截至上半年投資運營八所高等教育學校以及一所技師學院，而下半年先後併購了兩所本科院校，同時啟動了四川文化傳媒職業學院升本校區、重慶數字產業職業技術學院、江西中醫藥職業學院的建設工作，為未來發展注入新動力。股價方面，希望教育10月跌至約1.1元低位回升，形成上升通道，底部於1.3元成短線支持，中線於1.5元料有較大阻力。

[劉思明 數據尋寶]