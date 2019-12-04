總部位於中山的生物製藥公司康方生物擬申請來港上市，保薦人為摩根士丹利及摩根大通。資料顯示，集團股東之一為中生製藥（1177），持股2.15%。其他股東包括前海基金、清池資本、深圳市政府旗下的深創投等。

康方生物研究抗體藥物，旗下有逾20個藥物開發項目，主要針對腫瘤及免疫。集團現時有10種抗體處於臨床階段，其中抗體候選藥物AK105為集團與中生製藥旗下正大天晴所合作開發，亦是集團進度最快的項目，預計明年上半年提交新藥申請，適應症包括肺癌、肝癌、鼻咽癌等癌症。

集團未有盈利，去年全年虧損1.54億元人民幣（下同），虧損按年擴大逾14倍。今年上半年未有收入進賬，錄得虧損1.16億元，按年多虧1.8倍。資料顯示，集團上月剛完成D輪融資，發售9098萬股優先股，以每股1.3849美元計算，集資1.26億美元（約9.86億港元）。

康方生物計劃上市集資部分75%用於產品研發及商業化，其中30%用於藥物AK104的臨床試驗、註冊備案及商業化推廣等，20%用於藥物AK105，其餘部分用於其他管線中藥物。餘下25%集資額中，15%用於在廣州及中山建廠及完善設施，其餘用於營運資金。