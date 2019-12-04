有些底線，香港人萬萬不能失守，政治上有，法律上有，金融上當然也有，近年有大量企業，在政商之間游走灰色地帶，其中有一間「偽英資‧真中資」、名為Global Switch的數據中心公司不但把數據中心劏房化，更擬在香港上市，隨即惹起業界關注，更令業主科技園與新地（0016）旗下新意網（1686）捲入法律糾紛，上演一場本地薑暗戰內地幫。

掛着英文名字的Global Switch，本來的確是一間英資公司，成立於1998年，並於2004年被英國超級富豪Reuben Brothers以5.85億英鎊收購，直至2016年就被中國資金看中，被以沙鋼股份為首的財團以24億英鎊收購，控制Global Switch75.99%的股份，但這間重工業中資也不似真心發展新科技，更似的是搞資本操作，先買入英國資產，想再在香港資本市場「散貨」。

沙鋼要粉飾目標資產，唱好今次收購，自然要Global Switch跑靚條數。為提升租金收入，Global Switch竟然悄悄在數據中心搞劏房，把部分設施「分租」予中國電信國際，做壞規矩，但豈料這種踩界行為，卻也埋下上市未果的伏線。

由於中資暗地裹在香港把數據中心劏房化，而科技園又縱容Global Switch搞分租，循規蹈矩的香港業界自然不滿科技園並無妥善執行政策，當中Data Center Assocation曾去信科技園，要求解釋澄清不果；最終坐擁市佔率17%的「本地薑」新意網，在多次去信不獲正視後，就決定司法覆核控Global Switch業主香港科技園公司涉縱容，剛巧司法覆核出現在沙鋼2018年11月重組公告之前，也間接打亂沙鋼的資本操作大計。

根據去年9月的新聞報導，新意網認為科技園公司對相關法律條文及自己的政策有誤解，以致未能執行租約條款，違反新意網的合理期望，對行內其他競爭者造成不公，要求法庭下令科技園公司考慮是否立即採取行動取締違規情況。

而或許沙鋼也沒有想過，因為內地監管新規的壓力下，A股一停牌便是兩年，同時又被新意網逼虎跳牆，唯有趕上市，把風險轉給投資者，在新意網興起訴訟不足半年時間、業主隨時敗訴的同時，市場傳出Global Switch 堅持赴港上市，集資額超過78億港元，估值可能超過936億元。但然後，便沒有然後。

在法律風險未解決前，Global Switch似乎正在停擺，既未能在香港上市，又不能注資入A股，令「內地幫」沙鋼輸了時間成本、舉債收購的利息成本、公眾形象，成為又一個資本市場的笑話。

要不是「中資」Global Switch涉嫌違規分租，或許就不會引起「香港人」科技園被司法覆核，這是個典型香港被內地拖累的例子，絕對值得所有無知、天真、貪心的香港人，只懂得盲目擁抱人民幣，而忘記原則的香港人引以為戒。

大灣區國舅

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