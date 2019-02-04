中美貿易戰風險再升溫，恒指今早低開319點後，跌幅曾擴大至396點，失守26000關，雖然今早公布的11月香港PMI差過SARS，不過，IMF預期明年香港經濟將復甦，港股午後未有再試新低，收市跌328點或1.25%，報26062點，成交金額718億元，較上日增加0.85%；國指跌101點或0.98%，報10254點。

逆市上升的只有1隻藍籌股吉利（0175）升0.54%，收報14.98元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；瑞聲（2018）跌3.71%，收報53.25元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌1.71%，收報77.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

中美談判再起問題，貿易股首當其衝，萬洲（0288）跌1.88%，收報7.82元；申洲國際（2313）跌1.04%，收報104.3元；創科實業（0669）跌2.91%，收報58.45元；瑞聲（2018）跌3.71%，收報53.25元；舜宇（2382）跌3.49%，收報124.6元。

港府公布舒困措施之前，本地股隨大市向下。本地地產股方面，恒地（0012）跌1.33%，收報37.15元；新地（0016）跌1.86%，收報110.9元；新世界發展（0017）跌2.06%，收報9.99元；長實集團（1113）跌1.83%，收報50.9元；信置（0083）跌2.1%，收報11.18元。港銀股恒生（0011）跌1.82%，收報156.6元；；中銀香港（2388）跌1.51%，收報26.1元。反修例相關的港鐵（0066）跌0.46%，收報43.2元。商場股九龍倉置業（1997）跌1.15%，收報42.85元；領展（0823）跌0.76%，收報78.65元。

阿里（9988）超額配售，股價今日再跌1.8%，收報189元，連跌4日，而全日成交只有36億元，將連日霸佔的成交榜首位拱手讓予騰訊（0700），騰訊收報328.6元，跌0.73%，成交金額40億元。美團點評（3690）亦跌2.9%，報100.5元。

證監會公布，寬免2020-21年度的牌照年費。耀才（1428）跌幅收窄，收報1.28元，跌0.77%。

國泰航空（0293）削減來年運力後，內部文件顯示，明年機艙服務員和達標員工將加薪2%，不過，就不會獲發年終花紅，取而代之的是獲發第13個月薪金，上限3萬元。國泰收報10.38元，升0.38%。