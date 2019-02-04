國際貨幣基金會（IMF）最新發表對香港今年經濟的報告，對比去年報告，IMF就香港樓市政策方面的意見有一些改變。就宏觀審慎監管措施，去年IMF提出，如果樓價反彈而政府進一步收緊相關措施，可能會導致借款人從非銀行渠道獲取按揭融資，引致按揭融資外流至不受監管的非銀行金融機構；然而今年報告上，IMF認為如果香港樓價及按揭貸款再度急升，當局反而應該進一步收緊措施，但仍然提醒此舉要格外留意風險逐漸外流至非銀行渠道，IMF更進一步指出，根據國際經驗，監管當局應對所有按揭提供者實施相同的宏觀審慎監管政策，以避免監管漏洞及加強相關措施的成效。

就印花稅，IMF認為目前仍是遏抑過度需求的合適措施，也維持一旦系統性風險減退便應逐步取消的觀點，不過今年報告上，IMF進一步提出，如果風險減退，當局取消相關措施，便應該以其他劃一的宏觀審慎監管措施取而代之。

今年報告也就最新一份施政報告提出放寬首置按揭給予了看法，IMF認為，此舉有助減少非銀行機構提供按揭貸款的情況，但由於新造按揭中有相當比例是以按揭保險提供資金，當局應審慎監察及評估這項政策改變對樓市以至家庭負債水平帶來的整體影響，並準備在有需要時調整有關政策。