內地進入5G時代，對基站設備需求龐大，從事綜合物聯網智能終端產品的艾伯科技（2708）亦開始布局相關業務。據公司戰略合作部總經理瞿筆玄介紹，5G基站按覆蓋距離分4個級別，覆蓋距離較大的主要基站多數由華為等等公司研發，而艾伯科技主要研製覆蓋範圍20米至50米，屬於第三級的皮基站及20米以下，第四級的飛基站。

瞿筆玄指，公司的5G業務會以兩個方向推進，其一是將皮基站和飛基站直接銷售予5G電訊營運商，另一做法是先尋找行業客戶，為其提供一整套的基站、安裝及5G產品方案，再與客戶一起選擇5G電訊營運商。

瞿筆玄解釋，由於5G在商用上涉及甚廣，而電訊營運商不可能涉獵全部，因此公司可以從行業角度去協助電訊營運商填補空白。而目前公司傾向發掘地產、醫療及教育行業的客戶，例如之前便跟河源市的十里東岸社區項目就建設5G網絡合作，並與聯通旗下的聯通系統集成公司簽訂合同。此外，公司亦已與陽春市中醫院及陽春市婦幼保健院簽署5G組網服務協議，提供5G遠程醫療通信基礎設施建設。瞿筆玄稱，現時公司亦正與江蘇、廣東及福建等省份的衛生部門商討，如成功合作，便可以自省而下到市級、縣級醫院提供類似服務。

公司執董兼首席財務官余健強則指出，現時集團已為皮基站投入超過以千萬計的研發成本，相信明年進入5G基站大規模建設時期，公司的業務潛力會逐步浮現，因此未來的策略，會在保持盈利水平之下，以發展技術及搶佔市場為優先。