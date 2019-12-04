【再次否決】首置按保放寬後批1300宗申請 劉怡翔再否決強積金置業
文章日期：2019年12月4日 15:37
政府今年10月《施政報告》中公布放寬按保計劃樓價上限，財經事務及庫務局長劉怡翔今日答立法會議員問時表示，由今年10月17日至11月22日，即宣布按保放寬後約1個月內，香港按證公司共批出約1300宗申請，其中超過九成為首次置業人士。申請數字較今年9月未見明顯上升。
特首林鄭月娥早前公布，首置人士申請最高九成按揭的樓價上限由400萬元提升至800萬元，而八成按揭的樓價上限則由600萬元提升至1000萬元。但措施引發爭議，有學者認為若樓價下調，首置人士隨時背上負資產。對此，劉怡翔於答問中表示，樓市波動受許多因素影響，按證公司會適時檢討計劃的成效。
有議員問及是否可容許首置人士使用強積金供款置業，以紓緩住屋問題，劉怡翔再次否決提議。他表示，若允許計劃成員動用強積金置業，將削弱退休後可得的強積金保障。他續指，截至去年年底，每位強積金成員平均只有18.6萬元的累算權益，對置業的實際作用有限。另外他認為若樓價下跌，業主可能變相賠上退休儲蓄，背負額外債務。
按保公司數據顯示，今年至今公司總計批出13363宗按保計劃申請。其中9月批出1159宗申請，涉及46.6億元。
記者：馬迪帆
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