富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝估計，港股明年仍會較為波動，最近的經濟數據還是較疲弱，投資者宜較審慎，要看外圍大環境如貿易戰和本港社會狀況等改善，港股表現有望反彈。不過假如明年本港經濟續趨弱和中美貿戰持續，他相信其他地方會更佳的投資機會，建議分散投資。該行給予港股減持（Underweight） 評級，並估計明年港股回報會與今年相若。

相比下，富蘭克林鄧普頓估計A股明年表現會勝於港股，皆因內地消費市場比香港強，並看好醫療、消費和科技股。該行指隨內地消費上升和升級，科技大幅應用，以及「互聯網+」業務增長、製造業升級、以及政府改革和城市化，會續推動明年A股市場。

特朗普早前指期望中美貿易協議於明年總統大選後才簽署，隨即觸發市場動盪。惟該行美國機會基金基金經理Grant Bowers認為，這只是談判策略的一部分，指雙方協議過程仍在進行，相信在大選前最終會達成協議。他較看好美股明年前景，指消費和企業盈利續支撐美國經濟，美國經濟擴張周期或高於投資者預期，都對美股有支持，只是回報或不如近年出色。

記者：王俊騏

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