新華保險（1336）今於深圳舉辦公司開放日會議，該公司新上任的首席執行官、總裁兼執行董事李全表示，目前公司的整體市場份額大概佔3.5%，曾一度走到9%，認為3.5%佔比是被低估，預計公司未來3至5年內會在此基礎上，繼續往上提升。

他又指出，在國家推動保險業開放的政策下，將會加大未來的市場競爭，公司目標是在3至5年內進入第一梯隊（即市場首十位以內），同時展開第二騰飛的戰略部署，料未來居民財富水平趨高漲，中青年成為購買主力，而人口老化亦將推動人壽保險業務的增長。

提到新業務價值，他僅指出，這方面「肯定」是會增長，冀能賺到每一份邊際利潤。他續指：「基於並非每一筆業務都做到高價值，因此那些有價值，但又非高價值的業務便不再做了。」

同時，該公司今年的人力資源亦錄得高速增長，其整體隊伍人數已由去年的37萬人，增加至今年底的50萬人。新華保險副總裁李源表示，業務要快速增長，人力隊伍應該先增長，並與公司規模互相匹配，認為要「先做大再做強」以推動發展效益。

不過，他指出，有關人數增長未來增速不會太快，並會按照員工的業續表現調整薪資，因此有關成本仍在公司風險可控之下，未來會加大對人才隊伍的培訓工作，包括營業管理層及營銷幹部等，提升其銷售及產品對接等能力。

記者：溫藹紅

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