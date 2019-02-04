IMF發表報告指，香港受到國內外衝擊的嚴重打擊，在第三季度陷入技術性衰退，預計在中短期風險增加之下，復甦將是漸進的。IMF預測，香港經濟於2020年開始復甦。

IMF指，隨著周期性衰退持續，預計2019年GDP將萎縮1.2%。在私人消費復甦的帶動下，預計2020年增長將達到1%，但仍遠低於約2.5%的潛在增長。IMF認為，隨著貿易壁壘的增加和全球供應鏈中斷，以及與貿易有關的活動的持續拖累，復甦速度將比以前慢。

IMF指出，香港有足夠的緩衝，確保可持續增長和維持城市的長期競爭力，但就需要透過通過短期刺激來穩定經濟，同時亦要通過全面的政策應對潛在的結構性挑戰。儘管經濟放緩，但金融市場仍然保持彈性，而聯繫匯率制度仍然是香港的適當安排。

IMF指，中美貿易角力升溫是香港前景的下行風險，相關行業及就業會受到負面的溢出效應影響。在本土方面，社會政治狀況的惡化，以及解決住房供應不足和高收入不平等現象的結構性挑戰的延誤，可能進一步削弱經濟活動，並從長遠來看對城市的競爭力產生負面影響。由於樓價高度周期性，經濟顯著放緩可能會引發樓價、實體經濟和金融部門之間的不利互動。

相反，中美之間貿易緊張關係的緩解，可能會提升全球貿易並刺激包括香港在內的信心和投資。而大灣區的發展可以進一步改善中期增長前景。從而為香港帶來上升的空間。

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