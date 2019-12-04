香港航空財困多時，在周六釘牌死線前，據指港航主席侯偉在今日（4日）向員工發內部信指，股東及管理層重視空運牌照局對港航附加的新條件，在經過緊急磋商後「初步形成滿足規管要求的資金注入方案」，並會將員工上月的薪金會在明日（5日）發放，待資金入帳後各項服務將恢復如常。

侯偉在信中又提到，早前公司現金流告急，限制和影響一些正常服務，今後公司將會繼續以精細化管理，加強整固計劃，提升經營收益。

空運牌照局於本周一（2日）向港航發最後通牒，就港航的空運牌照發出兩項新附加條件，一是港航必須於限期或之前獲注入牌照局訂明的資金；二是提升現金流至當局所訂明的合理水平。若港航未能於限期前改善財政狀况，會考慮撤銷或暫時撤銷港航牌照，並將於本周六（7日）或之前公布有關決定。

港航股東之一的海航則在本周一發出公告，獲國開行牽頭借出40億元人民幣，資金將用於「下屬航空公司經營支出」，被市場解讀成注資港航救亡。

對於注資消息，港航發言人回應指，各有關持份者，包括股東、管理層尤為重視，經過緊急磋商後已經初步形成滿足規管要求的資金注入方案。員工薪金將於12月5日發放，待入資到賬後，各項服務也將恢復正常。

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