踏入12月環球股市反覆下跌，德國法蘭克福指數和英國富時指數都出現顯著跌幅，技術上仍然不能說跌完，甚至見底回升，所以在投資策略上仍然採取高沽為佳。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐

筆者為證監會持牌人