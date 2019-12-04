Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時財經新聞
【有片：埋身擊】環球股市向下 高沽定低吸好？
文章日期：2019年12月4日 12:40
Share
埋身擊
環球股市向下 高沽定低吸好？
prev
next
踏入12月環球股市反覆下跌，德國法蘭克福指數和英國富時指數都出現顯著跌幅，技術上仍然不能說跌完，甚至見底回升，所以在投資策略上仍然採取高沽為佳。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐
筆者為證監會持牌人
相關新聞
【有片：埋身擊】美國ISM製造業PMI遜預期 美股難有力升?
【有片：埋身擊】恒指大機會再次下試250周移動平均線
【有片：埋身擊】港股若失守26100點支持位 後市或下試牛熊線
【有片：埋身擊】市場聚焦新經濟股 眾安、美團仲有冇得升?
【有片：埋身擊】銀行股難大跌 匯控、中銀、渣打後市係點?
【有片：埋身擊】恒指重上二萬七 港交所、匯豐有運行？
【有片：埋身擊】中美貿易談判時好時壞 恒指後市走勢係點?
【有片：埋身擊】中美貿易談判存變數 美元兌離岸人幣反覆
【有片：埋身擊】紐元反覆靠穩 還望能否破阻力再上
【有片：埋身擊】國指能否進一步向上 還看A股
【有片：埋身擊】藥業股有獲利回吐壓力 暫不宜買入
Share