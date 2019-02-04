恒指半日守住26000點關，半日跌313點或1.19%，報26077點，成交金額385億元；國指跌99點或0.97%，報10255點。恒指今早受多個利淡因素夾擊，先有中美貿易協議或延期，其後再有美國眾議院通過新疆人權法案，以及香港11月PMI差過SARS，恒指低開319點後最多跌396點，低見25995點。

逆市上升的藍籌股只有1隻中移動（0941）升0.25%，收報59.55元，是升幅最大的藍籌，同時，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；而舜宇（2382）跌3.49%，收報124.6元，則是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.65%，收報77.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

中美談判生變，貿易股全線下跌，萬洲（0288）跌2.76%，收報7.75元；申洲國際（2313）跌0.76%，收報104.6元；創科實業（0669）跌1.66%，收報59.2元；瑞聲（2018）跌1.08%，收報54.7元；舜宇（2382）跌3.49%，收報124.6元。

以攬炒經濟作為抗爭方式，雖未見其他訴求獲接納，但經濟已先見攬炒。11月香港PMI顯示私營經濟呈SARS以來的最嚴重衰退。本地股受累。

本地地產股方面，恒地（0012）跌0.66%，收報37.4元；新地（0016）跌1.59%，收報111.2元；新世界發展（0017）跌1.96%，收報10元；長實集團（1113）跌1.74%，收報50.95元；信置（0083）跌1.93%，收報11.2元；恒隆地產（0101）跌0.62%，收報16.04元。商場股，九倉（0004）跌2.38%，收報18.08元；領展（0823）跌0.57%，收報78.8元。

港銀方面，恒生（0011）跌1.88%，收報156.5元；中銀香港（2388）跌1.7%，收報26.05元。綜合企業方面，長和（0001）跌1.84%，收報69.2元；太古（0019）跌0.86%，收報69.05元。港交所（0388）跌1.05%，收報244.8元。

本地公用股，中電（0002）跌0.56%，收報79.5元；電能實業（0006）跌0.91%，收報54.7元；港鐵（0066）跌0.58%，收報43.15元。

連日上升的內房股亦見回吐。潤地（1109）跌1.97%，收報34.85元；碧桂園（2007）跌1.62%，收報10.96元；中海外（0688）跌2.9%，收報26.75元。

A股下跌，內銀、內險個別發展。內銀股方面，工行（1398）跌1.08%，收報5.47元；建行（0939）跌0.81%，收報6.15元；交行（3328）跌0.59%，收報5.09元；中行（3988）跌0.32%，收報3.1元。內險股方面，平保（2318）跌1.56%，收報88.6元；中人壽（2628）跌2.21%，收報19.44元。

騰訊（0700）公布，任天堂Switch國行版將於今日(4日)起開始預售，12月10日正式發售，售價2099元人民幣。騰訊半日跌0.97%，收報327.8元。

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