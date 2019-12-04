美心集團創辦人長女伍淑清接受央視旗下的中國環球電視網訪問時批評，本港教育局在推行國民教育上做得不足，亦認為香港家長自身對中國沒有充份認識，無教導子女正確觀念。

伍淑清指，97年後教育局似乎表現「離地」，沒有好好推行國民教育。她認為，應該鼓勵幼稚園、小學官校教導學生認識中國，知道香港是中國一部分，認同自己是中國人。

她又批評香港的家長，只關心要給子女最好的東西，卻沒有教導子女正確觀念。伍認為，香港的家長本身對中國認識不足，如今社會發生暴動，家長沒有怪責子女之餘，反而自己跑出來來怪罪政府及警方。

此前，伍淑清接受《環球時報》訪問時，曾批評本港公務員制度存在缺憾，企業家一般怕死不敢撐政府。針對本港爆發連串示威活動，她表示會放棄年輕人，認為「他們的腦袋已有另外的概念」，不會再浪費時間去跟他們談事情。

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