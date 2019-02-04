中美貿易協議或延遲簽署，加上眾議院通過《維吾爾族法案》，以及今早公布的香港11月PMI顯示私營經濟呈非典危機以來的最嚴重衰退，恒指今早低開319點後，最多曾跌396點，跌穿26000點關，低見25995點。

舜宇（2382）跌2.94%，報125.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.84%，報77.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

逆市上升藍籌只有兩隻，中移動（0941）升0.25%，報59.55元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；而另一上升藍籌同為電訊股的聯通（0762），升0.15%，報6.77元。

貿易股全跌，萬洲（0288）跌2.26%，報7.79元；申洲國際（2313）跌1.52%，報103.8元；創科實業（0669）跌1.5%，報59.3元；瑞聲（2018）跌0.81%，報54.85元；舜宇（2382）跌2.94%，報125.3元。

內地、本地地產、中資金融股跌幅較前，中海外（0688）跌2.72%，報26.8元；信置（0083）跌2.28%，報11.16元；碧桂園（2007）跌2.15%，報10.9元；潤地（1109）跌1.97%，報34.85元；新世界發展（0017）跌1.76%，報10.02元；中人壽（2628）跌2.21%，報19.44元；平保（2318）跌1.44%，報88.7元。

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