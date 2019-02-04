中美貿易協議或延遲至明年後，加上美國眾議院亦剛通過新疆人權法案，可制裁中國有關官員，預料中美貿易談判將再添阻礙，港股今早低開319點或1.22%，報26071點，成交金額23億元；國指今早低開101點或0.98%，報10254點。

申洲國際（2313）升0.47%，報105.9元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌4.25%，報9.46元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升0.36%，報5.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；匯控（0005）跌1.64%，報57元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

貿易股方面，萬洲（0288）跌2.01%，報7.81元；申洲國際（2313）升0.47%，報105.9元；創科實業（0669）跌2.33%，報58.8元；瑞聲（2018）跌1.63%，報54.4元；舜宇（2382）跌1.63%，報127元。

11月份香港PMI下跌，顯示私營經濟呈非典危機以來的最嚴重衰退。本地地產股下跌，新世界發展（0017）跌2.16%，報9.98元；長實集團（1113）跌2.22%，報50.7元；恒地（0012）跌0.93%，報37.3元；新地（0016）跌1.77%，報111元；信置（0083）跌2.1%，報11.18元。港銀亦向下，恒生（0011）跌1.5%，報157.1元；中銀香港（2388）跌1.89%，報26元。

阿里巴巴（9988）公布，包銷商已經悉數行使超額配股權，超額發售7500萬股，發售價為每股176元，額外募資凈額131.7億元。阿里開市報190元，跌1.35%。對手騰訊（0700）跌0.97%，報327.8元

內房股回吐，潤地（1109）跌2.95%，報34.5元；碧桂園（2007）跌2.87%，報10.82元；中海外（0688）跌0.73%，報27.35元。