IHS Markit公布11月份香港採購經理指數(PMI)，業務活動量創歷來最大跌幅、新接業務量錄2008年11月最大收縮率、經營信心仍接近歷史低點，顯示私營經濟呈SARS以來的最嚴重衰退。

經季節調整後，11月份PMI由10月份的39.3跌至38.5，顯示私營經濟的景氣度下滑至2003年4月以來最低。10月和11月的平均PMI讀數為38.9，反映經濟正步入逾21 年調查歷史以來的最差季度。

受訪業者表示，政治動盪對企業運作繼續造成干擾。11月份的業務活動量以歷來最大的跌幅收縮。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw指，最新的採購經理指數調查為特別行政區描繪了一幀憂鬱畫像。香港私營經濟陥入 2003年非典危機以來的最嚴重衰退。調查結果顯示，業務活動量隨政治動盪不斷升級而加劇萎縮，緊縮率刷新該項調查自 1998 年 7 月開展以來的高位，並適值新增的銷售訂單出現了全球金融危機嚴峻時期以來的最大挫折。

Bernard Aw指，綜合10月份與11月的平均PMI讀數來看，除非12月份出現重大復甦，否則第四季度GDP將跌逾5%。

Bernard Aw指，商業信心仍舊徘徊在歷史低點，因此營商前景依然黯淡乃意料中事；而企業繼續以史無前例的幅度向採購活動和庫存開刀，則使其悲觀情緒更露端倪。

報告又指，面對政治危機，加上環球貿易疲軟，企業依然看淡未來一年的商業前景。大多數受訪業者都預計，未來一年的業務活動量將會下降，並且認為政治示威是主要原因。

企業11月份以破紀錄的緊縮率繼續縮減採購活動和投入庫存，進一步反映其悲觀情緒。儘管企業對投入品的需求減少，但供應商卻是3個月內首次延長了付貨時間。調查資料透露，與示威相關的路障阻塞對運送工作造成了延誤。

價格方面，由於員工成本出現三年多以來的首次下跌，因此拉低11月整體投入成本。此外，採購成本亦以2009年初以來最大跌幅下降。另一方面，企業於11月已連續第五個月調低產出售價，情況與成本負擔減輕相符。

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