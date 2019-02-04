美國總統特朗普稱達成中美協議沒有最後期限，稱明年大選後才是達成中美貿易協議的較佳時機；而美國商務部長羅斯亦稱，若達不成協議，美國於12月15日將按計劃進一步對中國加徵關稅；另外，美國眾議院料於當地時間周二表決新疆人權法案。受中美貿易消息，以及新疆人權法影響，美股道指低開281點後，最多曾挫457點。

道瓊斯工業平均指數收跌280點，跌幅1.01%，報27502點。標普500指數收跌20點，跌幅0.67%，報3093點。納斯達克綜合指數收跌47點，或0.56%，報8520點。

高盛跌2.48%，報212.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而默沙東升0.39%，報87.38元，貢獻道指2點。

科技股方面，蘋果收市報259.45元，跌1.78%，谷歌母公司Alphabet收市報1294.74元，升0.45%，亞馬遜收市報1769.96元，跌0.65%，Facebook收市報198.82元，跌0.44%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.64%，報398點。德國DAX指數收漲0.19%，報12989點；法國CAC 40指數跌1.03%，報5727點；英國富時100指數收跌1.75%，報7158點。