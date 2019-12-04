恒指昨日跌53點，收報26,391點，成交金額712億元。中美貿易談判繼續陷於僵局，特朗普卻突然開啟多條戰線，向歐洲及南美多國徵收關稅，消息拖累歐美股市下跌，亞洲股市亦低開低走。今年多個股市都錄得顯著升幅，投資者多有理想回報，面對特朗普這個無法預測的因素，全球股市可能提早收爐，直至中美達成首階段貿易協議為止。但昨晚特朗普表示談判沒有限期，可能在美國總統大選後才簽訂更好，夜期又跌逾百點。

全球股市回升的兩個重要因素，小型復蘇在望及貿易戰停火，似乎都出現重大變數。經濟復蘇方面，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）意外下滑，自上月的48.3降至本月的48.1，低於預期且連續第4個月收縮，新訂單指數更創下2012年以來最低水平。貿易戰方面，特朗普宣布向巴西和阿根廷恢復鋼鋁關稅，並且提出對法國商品加徵關稅，報復向美國大型科技企業徵收數字稅。

中美態度偏鷹 談判再陷僵局

中美談判仍在拉鋸中，但雙方姿態都偏鷹。《環球時報》引述消息，中國將很快發布一份「不可靠實體清單」，其中包括相關美國實體，以上把相關美國人員和公司列入黑名單，以限制他們進入中國。特朗普則指談判沒有限期，可以到總統選舉後才簽定。如果一直拖而不破，本身不是壞事，但問題是12月15日尚有1600億美元中國貨品會被徵收新關稅，若無法簽訂首階段協議，特朗普要麼堅持加徵，要麼仍暫緩徵收意味美國處於下風被迫讓步，前者可能性無疑較大。

市况方面，昨日汽車及內房股兩板塊表現最佳，前者獲大摩唱好，指明年汽車銷量可錄得低單位數字回升，而第三季已看到車企盈利能力開始回升，繼續看好豪華汽車及日本品牌，上調華晨（1114）目標價至13元。但昨日《時代周報》報道豪華車出現減價戰，記者發現在車展可以15萬元人民幣左右就能買到豪華車品牌奧迪A3，16萬元也能拿下寶馬1系，而前線銷售人員減價少於6萬就不用上報。筆者對於此種價格感到懷疑，說不定只是陳列車、經理車（即供客戶試車），臨近年尾又增加優惠所致。但即便如此也是超級便宜，這可能也解釋華晨股價近月只能在高位區間波動，無法繼續一路向上。

復蘇料溫和 估值已反映

豪華車減價戰背後，相信是一、二線城市滲透率相對高，又面對限購政策，豪華車品牌都已採取下沉策略，拓展三、四線城市。但這些城市可能只有低單位數字、說不定不足1％人口有購買豪華車的能力。僧多粥少下，便決定割價搶客，總之插了旗再圖日後發展。

整體來看，今年銷售跑贏行業很多的豪華車，也要面對日後一、二城巿銷售處於樽頸，三、四線城巿消費升級又尚未到達豪華車階段的尷尬局面。自主品牌今年很艱難，近期銷量有所回升，但在三、四線城市滲透率已很高，也未到替換的時間，要打入一、二線城市則要看品牌、產品能否升級。明年是汽車行業的復蘇期，但增幅料會相當溫和，也已在估值上反映。今後更多是炒政策和消息，例如昨日就炒作新能源汽車，2025年佔比要提升至25％。策略則是確認區間後趁低吸納。

[張兆聰 還看今朝]