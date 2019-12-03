花旗銀行今宣布推出一站式手機開戶服務，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，客戶可透過手機開設任何銀行戶口及投資戶口，前者開戶審批時間最快只需10分鐘，後者包括香港證券戶口、基金戶口等，則需要額外3個工作天，服務覆蓋所有客戶。

她指出，客戶可在花旗網上遞交個人資料，及選擇所需戶口類型，取得申請編號，可透過其手機應用程式（APP）進行認證，成功申請者將收到電話短訊或電郵通知，客戶亦可從其他銀行戶口存入新資金，不限於本人名義或其他人士開立的戶口。

早於10月初，花旗手機開戶服務已正式推出市面，但僅限於開設銀行戶口，且不包括要求最低150萬存款的Citigold戶口。

李貴莊表示，現時整體有超過四成客戶是透過數碼渠道開戶，自10月服務推出後，有超過五成的新客戶是透過數碼渠道開戶，當中以手機開戶的客戶超過一成；而相較於今年首9個月的平均開戶數量，10月的平均開戶數量錄得雙位數增長，反映數碼銀行成功帶動公司業務。

至於社會事件對對銀行銷售有否造成影響，她指出，理財產品需求仍然強勁，認為縱使社會氣氛不佳，但客戶仍要為個人財富作好計劃準備，預計今年零售銀行的經營收入有高單位數增長；不過保險銷售則受影響，與今年上半年比較，其下半年的新做保費整體下跌最少10%。

記者：溫藹紅

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